موعد مباريات اليوم بالدوري الإسباني.. أبرزها ريال مدريد وإشبيلية

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية مباريات قوية في الليجا مساء اليوم السبت، حيث تبدأ منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني .

وإليكم موعد مباريات اليوم بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة:-

ريال مدريد ×إشبيلية يستضيف فريق ريال المدريد نظيره إشبيلية مساء اليوم السبت علي ملعب سانتياجو بيرنابيو، في المباراة التي ستبدأ في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعي ريال مدريد للفوز بمباراة اليوم أمام إشبيلية ليتصدر ترتيب الدوري ، حيث يحتل الملكي مركز الوصيف بعد برشلونة الذي يتصدر القائمة بنفس عدد النقاط (40 نقطة) ولكن بفارق الأهداف

، كما يسعي إشبيلية لهزيمة ريال مدريد ليقتنص ثلاث نقاط غالية سترقيه للمركز الثالث.

و يحتل إشبيلية المركز الرابع بالتساوي في عدد النقاط (35 نقطة ) مع أتليتكو مدريد الذي يسبق في المركز الثالث ولكن بفارق الأهداف .

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ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 ليفانتي × ديبورتيفو ألافيس كما يستضيف فريق ليفانتي نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الثانية بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي، وذلك في إطار مباريات

الجولة العشرين من الليجا الإسبانية.

ويمكنكم متابعة هذذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 أوساسونا × بلد الوليد يستضيف فريق أوساسونا نظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويمكنكم متابعة هذذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 إيبار × أتليتكو مدريد يحل فريق تليتكو مدريد ضيفًا علي نظيره إيبار مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني. ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3



Mahmoud M El-manhrawy