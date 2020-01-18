نتطلق اليوم في تمام الساعه التاسعه صباح فعاليات اليوم الثالث للسخة السادسة من البطولة الافريقية لدراجات المضمار والتي تقام خلال الفتره من 16يناير وحتي 19 . واستطاعت مصر خلال اليوم الاول الحصول علي ١1 ميدالية ٣ذهب ٥فضه ٢برونزية وخلال اليوم الثاني اليوم 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة وأربع ميداليات برونزية لترفع رصيدها إلى 18 ميدالية بعدما. وخلال اليوم الثاني اليوم 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة وأربع ميداليات برونزية لترفع رصيدها إلى 18 ميدالية بعدما. ويشارك في البطولة اثني عشر دولة افريقية وهم مصر ,الجزائر,ليبيا ,المغرب, سيشل, كينيا ,بروندي ,بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان, جنوب افريقيا و نيجيريا -تعد هذه المرة الاولي التي تستضيف مصر فيها البطولة الافريقية للمضمار. سيشل, كينيا ,بروندي ,بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان, جنوب افريقيا و نيجيريا -تعد هذه المرة الاولي التي تستضيف مصر فيها البطولة الافريقية للمضمار. و جدير بالذكر ان هذه البطولة هي ثاني بطولة تقام علي ارض مضمار استاد القاهره والذي تم افتتاحه بالبطولة العربية للمضمار الشهر الماضي.والتي حقق منتخب مصر لقبها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق البطولة الأفريقية لدراجات المضمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.