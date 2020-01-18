موعد الافتتاح الرسمي لقناة الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الافتتاح الرسمي لقناة الزمالك، سيكون في الحادية عشر من مساء الأربعاء المقبل.
وقال الغندور، في فيديو لايف، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"الافتتاح الرسمي لقناة الزمالك سيكونالاربعاء المقبل، حيث سيتم تسجيل حلقة خاصة، لاذاعتها يوم الافتتاح".
وأضاف :"سيتم تسجيل الحلقة يوم الأحد او الاثنين المقبلين، وسيقدمها بعض من نجوم الفن، بالاضافة الى مقدميالبرامج في القناة، سيكون لهم بعض الفقرات في الحلقة".
وتابع :"سيكون ضيوف حلقة الافتتاح بعض نجوم الفن الذين ينتمون للزمالك بالاضافة الى نجوم الكرة السابقين".
وأردف :"اذاعة الحلقات على الهواء مباشرة سبكون من صباح الخميس المقبل"، مضيفا :"سأقدم برنامج السهرة مع كريم حسن شحاتة، ويحمل اسم زملكاوي".
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