الأهلي يقرر الاستغناء عن صالح جمعة وتغريمه ماليًا

قرر النادي الأهلي تغريم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق مالياً لتغيبه عن التدريبات خلال الأيام الأربعةالماضية.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن العقوبةالتي تم توقيعها ضد صالح جمعة تأتي لانقطاعه التدريبات.
واستقر الأهلي على إعارة صالح جمعة وحسين السيد لاعبي الفريق في شهر يناير الجاري.
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