الأهلي يقرر الاستغناء عن صالح جمعة وتغريمه ماليًا

قرر النادي الأهلي تغريم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق مالياً لتغيبه عن التدريبات خلال الأيام الأربعة الماضية. الماضية. وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن العقوبة التي تم توقيعها ضد صالح جمعة تأتي لانقطاعه التدريبات. التي تم توقيعها ضد صالح جمعة تأتي لانقطاعه التدريبات. واستقر الأهلي على إعارة صالح جمعة وحسين السيد لاعبي الفريق في شهر يناير الجاري.

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