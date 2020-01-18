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الدقهلية تهزم بني سويف بخمسة أهداف في دوري مراكز الشباب للصم

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حقق منتخب الدقهلية للصم أول فوز له بالمجموعة على منتخب بني سويف بخمسة أهداف مقابل هدف في ثاني لقاءات الفريقين بالمجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة.


نظم اللقاء ،وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب

والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، وذلك خلال الفترة من  15 وحتي 23 ينايرالجاري، بملعب مركز شباب المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر.


وبهذا الفوز يصل منتخب الدقهلية للنقطة الرابعة من

تعادل وفوز ، ويتوقف رصيد منتخب بني سويف عند 3 نقاط من فوز وهزيمة، ويتبقي بالجولة الثانية بالمجموعة لقاء منتخب قنا مع منتخب اسوان.
ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل العدد إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الاسكندرية مطلع شهر أبريل القادم .
 
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