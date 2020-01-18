جدول ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد مباريات اليوم

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الجمعة والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة رجال حيث فاز فريق الطيران على نظيره القناة بثلاثة أشواط لشوط واحد ضمن الجولة العاشرة، فاز بتروجت على طنطا بنفس

النتيجة .

وحافظ الأهلي على صدارة الترتيب برصيد 21 بعد مباريات اليوم حيث خاض من قبل 7 مباريات حقق خلالها العلامة الكاملة في حين احتل الزمالك المركز

الثاني برصيد 18 نقطة بعد خوضه 7 مباريات أيضًا.

وجاء الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ثم سموحة في المركز الرابع برصيد 17 نقطة وبنفس الرصيد جاء طلائع الجيش في المركز الخامس .

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في حين جاء ترتيب الفرق من المركز السادس وحتى الأخير على النحو التالي: