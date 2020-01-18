الشرقية للدخان يهزم الزمالك برباعية في الدوري الممتاز للهوكي

حقق فريق الشرقية للدخان الفوز على نظيره الزمالك بأربعة اهداف نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الشرقيه للدخان ضمن مباريات بطولة الدوري العام . للدخان ضمن مباريات بطولة الدوري العام . احرز الاهداف عمرو "لوزة" و عبد الله جمال احمد عبد الحكيم "شيكو وعبد الله جمال . جمال احمد عبد الحكيم "شيكو وعبد الله جمال . يذكر ان فريق الشرقية يتصدر جدول المسابقة لم يلعب خلال الجولة الحالية في حين يحتل الزمالك المركز الخامس.

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