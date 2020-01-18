نجم الإكوادور وأتلتيكو مينيرو على مشارف الدورى السعودي

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ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن الإكوادوري “خوان كاثاريس” أصبح على مشارف الانتقال لأحد أندية الدورى السعودى خلال الميركاتو الشتوي 2020.
وكشف تقرير برازيلي، أن لاعب وسط أتلتيكو مينيرو البرازيلي صـاحب الـ27 عامًا، أصبح قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الانضمام لناد كبير في السعودية، لكن التقرير تحفظ على ذكر تفاصيل هوية النادى الجديد الذى سينتقل إليه اللاعب الإكوادوري.
وأوضحت التقارير أن خوان كاثاريس قريب من مغادرة ناديه أتلتيكو مينيرو، فى يناير الجاري.
الجدير بالذكر، أن تقارير صحفية فى السعودية قد كشفت عن اقتراب كثاريس من الانضمام لنادي الأهلي الذى يدربه السويسرى كريستيان جروس.
لكن اكتمال عدد الأجانب فى الفريق منع الإدارة من ضمه خاصة بعد التعاقد مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين في وقت سابق من الميركاتو الشتوي الحالي/
يذكر أن كاثاريس شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 25 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.
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