رسميًا | الإنتر يستعير آشلي يونج من مانشستر يونايتد مع خيار التمديد

آشلي يونج ينتقل إلى الإنتر (صور: Getty)

أعلنت إدارة نادي الإنتر الإيطالي تعاقدها بشكل رسمي مع جناح نادي مانشستر يونايتد “آشلي يونج” بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد الإعارة لمدة سنة إضافية.

وقال النادي الإيطالي عبر موقعه “بات اشلي يونج لاعبًا جديدًا للإنتر بعدما وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيه 2020 مع خيار التمديد لمدة موسم إضافي”.

وخضع اللاعب صاحب ال34 عامًا لفحص طبي في مدينة ميلانو قبل وضع القلم على العقد الذي يصل لمليون ونصف المليون يورو.

وسيحمل آشلي يونج لاعب واتفورد وأستون فيلا الأسبق رقم 15 في الإنتر الذي يضم بين صفوفه ثنائي مانشستر يونايتد السابق “أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو”.

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وقال يونج للصحفيين “اليوم كان جميلاً، أشكر الجميع على هذا الترحيب، من الرائع أن تكون عضوًا في هذه العائلة. رسالتي إلى جمهور الإنتر هي أننا سنفوز مجددًا وهذا ما جئت لتحقيقه”.

وقضى ثمانية أعوام ونصف العام رفقة مانشستر يونايتد منذ إلتحاقه بصفوف الفريق من أستون فيلا في الميركاتو الصيفي 2011 بتوصية من السير أليكس فيرجسون.

وساهم اللاعب في تتويج الشياطين الحمر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013 بالاضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 2016 تحت قيادة فان خال، ولقبي كأس الرابطة وكأس الدوري الأوروبي مع مورينيو عام 2017.