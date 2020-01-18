نتيجة مباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

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يستقبل نادي الوحدة فريق أهلي جدة في إطار ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في واحدة من قمم مباريات اليوم في السعودية.
وتنطلق المباراة على ملعب الملك عبد العزيز في تمام الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 دقيقة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.
وعبر الأهلي إلى ربع النهائي بعد انتصار اقتصادي على نادي الفيحاء، بهدف دون رد في دور الستة عشر من البطولة ذاتها.
أما فرسان مكة المكرمة فتجاوزوا نادي الرائد بصعوبة بالغة وبنتيجة 4-3 بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.
ويسعى الأهلي للانتصار من أجل الالتحاق بكبار الكرة السعودية وتحديدًا الهلال والنصر، المتأهلان إلى نصف النهائي.
وسيواجه الفائز في المباراة نادي النصر، خلال مباراة نصف النهائي، بعد عبور العالمي عقبة فريق العدالة الجمعة.
يذكر أن مواجهة الأهلي والوحدة في الدوري، عرفت انتصار الأخير بهدفين مقابل هدف في شهر سبتمبر الماضي، ودائمًا ما كان الوحدة ندًا للملكي في السنوات الأخيرة.
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