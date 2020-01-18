كلوب: تغيير موعد كأس الأمم الافريقية كارثة بالنسبة لليفربول السبت, 18 يناير, 2020 - 12:19 صباحاً قال يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليا، إن تغيير موعد كأس الأمم الافريقية لتقام في يناير/كانون ثاني "أمر كارثي بالنسبة لنا".



وقد غير الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد البطولة من الصيف إلى يناير لأن الموعد الأول "غير مفضل" في البلد المضيف وهو الكاميرون.



ويواجه الريدز بذلك احتمال خسارة جهود كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني والمهاجم المصري محمد صلاح فضلا عن لاعب خط الوسط نابي كيتا وهو من غينيا لمدة شهر في منتصف الموسم.

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