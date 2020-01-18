رياضة | عفروتو في حوار لـ "الخليج 365 الرياضي": ميدو سبب رحيلي من المقاصة ونسعي للصعود للدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عفروتو في حوار لـ "الخليج 365 الرياضي": ميدو سبب رحيلي من المقاصة ونسعي للصعود للدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مصطفي محمود رمضان الشهير بعفروتو لاعب نادي الحمام المطروحي لما أسمة في الفترة الماضية وإستطاع ان يكسب ثقة الجميع وحصل علي أفضل ظهير أيمن في المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية في جميع الإستفتاءات

عن سبب رحيلة من المقاصة وإختيارة للعب في نادي الحمام المطروحي وتألقة وطموحة الفترة القادمة كان للفجر الرياضي هذا الحوار:

- في البداية بنرحب بيك في الخليج 365 الرياضي ونحب ناخد نبذة عن مشوارك الكروي حتي الان؟

انا برحب بالفجر الرياضي ومشواري ابتدأ مثل أي طفل محب لكرة القدم يبدأ في الشارع، وفي دوري المدارس وتنبأ لي مدرس الالعاب حينها بمستقبل باهر في كرة القدم وكان ذلك في عمر ١٠ سنوات ونصح والدي بأن اذهب لأي نادي وبالفعل عمل والدي بالنصيحة وذهبنا الي أكاديمة المقاصة وشاهدني احمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين وضمني حينها لناشئي المقاصة وفي فترة عدم وجود مباريات دوري جمهورية للمقاصة قررت أن أذهب لناشئين الزمالك وألعب دوري معهم في هذة الفترة واكتشفني هناك حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق وقال لي نفس كلام المدرس بأني سأكون لاعب كبير في يوم من الأيام ولم أستطيع التوقيع لنادي الزمالك حينها بسبب خطأ إداري فعدت مرة أخري لنادي المقاصة و كان في ماتش ودي مع ايهاب جلال فريق أول وكان كل تفكيري حينها أن العب في الزمالك فتحدث معي وليد هويدي وأخبرني بأن إيهاب جلال هيشوفني ولو رأي إني أستحق اللعب في الفريق الأول لن يسمحوا لي بالرحيل وقرر حينها إيهاب جلال ببقائي ولعبت مع إيهاب سنتين ونصف وبعدها رحل إيهاب جلال عن نادي المقاصة وخرجت إعاره لنادي الاسيوطي سبورت ثم عدت في نهاية الموسم للمقاصة لكي أبدأ موسم جديد وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وطلب من إدارة المقاصة إعارتي لمي ألعب وأكتسب خبرات لكن أنا رفضت وحصلت علي إستغناء وأصبحت لاعب حر.

- وهل تلقيت عروض وقتها بعد رحيلك من المقاصة؟

بالفعل تلقيت أكتر من عرض من الدرجه التانية من كل مجموعة أكتر من فريقين وثلاثة.

- ولماذا قررت الأنضمام للحمام المطروحي؟

كان اختياري اللعب في الفترة دي لنادي الحمام ورأيت أن د فرصتي في اللعب والظهور ستكون أكثر مع نادي الحمام وهذا حصل بالفعل.

- وهل أنت سعيد بتجربتك مع نادي الحمام؟

أنا حاليا مبسوط جدا في نادي الحمام وده أثر علي أدائي وسبب في تألقي.

- وهل بالفعل تلقيت عروض في يناير للرحيل؟

بالفعل وصلني أكثر من عرض ولكن إدارة النادي أكدت احتياجها لي في هذة الفترة وأنا مقدرش أرفض لان النادي ليه فضل كبير عليا لإن من خلال نادي الحمام تألقت والكل شاهدني.

- ماذا يمثل لك فوزك بافضل ظهير ايمن خلال الدور الأول بمجموعة بحري؟

ده حاجة كبيرة ليا وأتمني أكون عند حسن ظن الجميع وده حافز كبير ليا وإن شاء الله أبذل قصاري جهدي لكي أستمر علي المستوي وأشكر كل من ساعدني لكي أكون أفضل باك رايت في المجموعة وأشكر فريق الحمام بالكامل جهاز فني سابق وحالي وأشكر زمايلي بالفريق.

- ما سر تطور أداء الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة جعلت الفريق يختم الدور الأول في المركز السابع؟

توفيق الله في الاول ثم شغل الجهاز الفني الجديد بقيادة مجدي طلبة أستطاع أن يقفل علي الفريق جيدا ويصلح الأخطاء ويطور في الأيجابيات الموجودة في الفريق وأتمني أن يحالفنا التوفيق الفترة القادمة وإن شاء الله الكل سيري نادي الحمام في مكان تاني إن شاء الله.

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- الكل هاجم الجميع إدارة نادي الحمام في بداية الموسم بالتعاقد مع عدد كبير من لاعبي 97 وأثبت اللاعبين انهم لاعبين علي مستوي عالي جدا وقدموا أداء أكثر من رائع مارأيك في هذا الموضوع؟

من حق الجماهير أن تقلق علي فريقها ولكن لاعبي الفريق الموجودة ف نادي الحمام معظمهم منتقلين من أندية كبيرة ولها أسمها مثل نادي الإسماعيلي ونادي المقاصة ونادي بيراميدز والحمد لله كسبنا ثقة الجميع وكل اللاعيبة ردت علي الجميع في الملعب ومع مرور الوقت هيشوفوا اللاعيبة دي هتبقي حاجه كبيرة في الفترة القادمة.

- ما سبب التعادل مع المالية قبل ختام الدور الأول؟

الجميع حزين بعدم الحصول علي الثلاث نقاط بس اللاعبين كانوا مجهدين جدا بسبب المشاركات في كأس مصر والدوري وكنا بنلعب في الأسبوع ماتشين وكان واضح جدا علي اللاعبين الأرهاق ولكن بعد الراحة السلبية اللي حصلنا عليها بعد نهاية الدور الأول والشغل اللي عملناة في فترة التوقف بنوعد الجميع إننا أن شاء الله سنبذل قصاري جهدنا الفترة القادمة لإسعاد جمهور الحمام الفترة المقبلة.

- كيف استعد الحمام للدور الثاني؟

أستعدينا بشكل كويس وبشغل مختلف وهنفاجئ الجميع إن شاء الله في الدور التاني والجميع جاهز للدور التاني .

- من وجهة نظرك هل الفريق بحاجة للدعم بصفقات جديدة؟

أكيد الفريق يحتاج لدعم بعض المراكز الناقصة ودي هتبقي من خلال وجهة نظر الجهاز الفني وبالفعل الإدارة تسعي لضم الصفقات الجديدة وإتعاقدت مع هشام نيمار وهو لاعب كويس جدا وأكيد في الفترة القادمة سيكون هناك بعض الصفقات الجديدة .

- هل من الممكن أن نري الحمام ينافس علي الصعود في الدور الثاني؟

الجميع يسعي للصعود بالدوري الممتاز لكن إحنا كلاعبين هنسعي ونقدم مالدينا و الله الموفق.

- وماذا عن طموحك الشخصي في الفترة القادمة؟

طموحي الفتره المقبلة بصعود الفريق للدوري الممتاز وأتمني اللعب بالدوري الممتاز تاني ان شاء الله والاحتراف لو في فرصة وتمثيل منتخب مصر بكل تأكيد .

- ماذا لو عرض عليك المقاصة العودة مرة اخري ؟

المقاصة ناديا اللي قضيت فية ١٠ سنين وكنت كابتن فريق 97 أكتر من أربع سنين وبالفعل لو طلبني تاني أرجع أنا في قمة السعادة لإن ده النادي اللي لية فضل كبير عليا وأتمني أبقي كابتن فريق المقاصة زي ما كنت ف الناشئين.

- من اللاعب اللي بتستمتع بإدائة في مركزك محليا وعالميا؟

مثلي الأعلي أحمد فتحي، وداني ألفيس، وأستمتع حاليا بمحمد هاني لاعب الأهلي وأرنولدو لاعب ليفربول.

-في نهاية الحوار بنشكرك علي الحوار الممتع ده وبنتمنالك التوفيق في الفترة القادمة

شكرا لـ "الخليج 365 الرياضي" علي اهتمامكم وانا اللي سعيد بالحوار واتمني التوفيق الفترة المقبلة .