رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 16 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية انتقال السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول إلى الملكي في الموسم المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صحفي يتوقع رحيل نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

توقع جوليان لاورينس الصحفي في شبكة ESPN العالمية وخبير كرة القدم الفرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني مؤكدًا إمكانية الملكي بالفوز بخدمات النجم الشاب البالغ من العمر 21 عاما في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال لاورينس في تصريحات نقلتها شبكة ESPN العالمية : "من المؤلم بالنسبة لي أن أقول ذلك، لكن هناك حتى إمكانية كبيرة (لمبابي أن ينتقل إلى مدريد). باريس سان جيرمان يحاول جديا أن يُجدد تعاقده مع مبابي، هم يريدون تأمين بقائه لعام إضافي رغم أن هناك فرصة لمغادرته هذا الصيف".

واختتم لاورينس تصريحاته قائلاً : "هذا هو حلم مبابي، أن يلعب لصالح ريال مدريد تحت قيادة زيدان. سيحدث ذلك في وقت ما، هل تحصل الصفقة في الصيف؟ آمل أن يكون هناك عام إضافي لبقائه في باريس".

- شقيق بوجبا يؤكد اقترابه من ريال مدريد

أكد ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه ما زال واثقاً من إمكانية انتقال أخيه إلى ريال مدريد مشيراً إلى أن الأوروجواني فيدي فالفيردي لن يمنع بوجبا من الانضمام للملكي.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام القليلة الماضية أن إدارة ريال مدريد قد صرفت النظر عن التعاقد مع بول بوجبا بعد تألق الأوروجواني فيدي فالفيردي الملفت للأنظار هذا الموسم بالإضافة إلى كثرة إصابات النجم الفرنسي ومشاكله مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وقال ماتياس بوجبا في تصريحات لبرنامج شيرينجيتو الإسباني ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"هل يمنع فالفيردي شقيقي بوجبا من الانضمام للريال؟ لا، لا أعتقد ذلك، فهو بإمكانه مساعدته في الملعب ولكن لا يستطيع التنافس معه، يمكنهما اللعب سوياً؟ نعم بإمكانهما فعل ذلك".

أخبار ريال مدريد

- توري : ماني سيرحل إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل

أكد مادي توري رئيس نادي جينيراسيون السنغالي أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم وسيتجه إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وأطلق مادي توري ومؤسس أكاديمية Generation Foot تصريحات محيرة بشأن مستقبل ساديو ماني النجم السنغالي ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال توري مؤسس أكاديمية Generation Foot في تصريحات نقلتها صحيفة Liverpool Echo البريطانية : "إن فوز ساديو بالكرة الذهبية الإفريقية سيدفعه إلى الفوز بالكرة الذهبية العالمية أيضًا هذا هو هدفه، أخبرني ماني دائمًا أنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه عامه الأخير في الريدز وعليه الرحيل عن ليفربول والذهاب إلى برشلونة أو ريال مدريد".

- ريال مدريد يخطط لضم كوليبالي

يستعد نادي ريال مدريد للتحرك بشكل رسمي للتعاقد مع مدافع سوبر لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي يعاني بشكل كبير خلال الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع واحد من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي خلال الفترة القادمة، بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، مؤكدة أن النادي الملكي يجهز عرضًا ضخمًا لحسم الصفقة بشكل رسمي، بعيدا عن نادي مانشستر يونايتد والذي يطارد نفس اللاعب.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي لقيادة خط دفاع الملكي في الفترة القادمة، خاصة وأنه يعتبر واحد من أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي، وسيكون اضافة قوية لتشكيلة الملكي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ريال مدريد يرصد 60 مليون استرليني بالإضافة إلي انتقال خاميس رودريجيز لصفوف نابولي، من أجل الحصول على خدمات السنغالي "كوليبالي"، وحيث يتمسك النادي الإيطالي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه خاصة وأنه من العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق.

ويرتبط كوليبالي بعقد مع نادي نابولي يمتد لعام 2023 وسيواجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في اقناع النادي الإيطالي بالموافقة على رحيل اللاعب، خاصة وأن نابولي رفض عدة عروض مغرية من أندية انجليزية لضم اللاعب في الفترة الماضية.

- الملكي يخطط لضم نجم نابولي

ذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.

وأكد الموقع الإسباني أن نادي ريال مدريد سبق ودخل في مفاوضات للحصول على خدمات البرازيلي لوكاس باكيتا عندما كان لاعبا في صفوف فريق فلامنجو، ولكن نجح نادي ميلان الإيطالي في التفوق عليه وقتها وحسم صفقة اللاعب قبل النادي المدريدي.

عاد نادي ريال مدريد هذا العام للتفكير في التقدم بعرض جديد للحصول على خدمات هدفه السابق "لوكاس باكيتا" وضمه لصفوف قلعة "السانتياجو برنابيو" ولتدعيم تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يرصد 30 مليون يورو لحسم التعاقد مع باكيتا في يناير الجاري، خاصة وأن اللاعب يحظي باعجاب مدرب الريال زين الدين زيدان ويريد تواجده ضمن صفوف فريقه.

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ويشترط نادي ميلان الحصول على 35 مليون يورو للموافق على رحيل "باكيتا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحظي اللاعب البرازيلي باهتمام بعض الأندية الأوروبية الأخري بجانب ريال مدريد أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الطلبات المالية لنادي ميلان تعرقل اتمام الصفقة حتي الآن.

أخبار ريال مدريد

- مانشستر يونايتد يسبق ريال مدريد وتوتنهام في ضم فيرنانديز

يضع مسئولي مانشستر يونايتد اللمسات الأخيرة لحسم صفقة اللاعب الدولي البرتغالي ونجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الجمعة، أن إدارة مانشستر يونايتد أنهت إتفاقها بالفعل مع نظيرتها في لشبونة، حول كافة التفاصيل المالية في الصفقة، والبنود الشخصية للاعب.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن قيمتة الصفقة من المتوقع أن تبلغ 70 مليون يورو، وذلك بعد شد وجذب متبادل من النادين.

وطلب نادي سبورتينج مبلغ 80 مليون يورو في البداية للتخلي عن خدمات اللاعب، فيما عرض اليونايتد 55 مليون يورو، قبل أن يتم الإتفاق على 70 مليون يورو.

وبذلك يكون النادي الإنجليزي قد سبق مواطنه توتنهام وغريمه ريال مدريد الإسباني، واللذين كانا يطاردان اللاعب منذ فترة بعيدة.

- زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية مساء غد السبت في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب القاد سيرجيو راموس وماريانو وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأودريوزولا وفالفيردي وهازارد وأسينسيو، فيما عاد للقائمة لوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

- زيدان يكشف عن موقف بنزيما من المشاركة أمام إشبيلية

رفض المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، الإفصاح عما إذا كان سيدفع بالفرنسي كريم بنزيما أو القائد سرجيو راموس أمام إشبيلية في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وكان راموس تعرض لالتواء في الكاحل خلال نهائي كأس السوبر الإسباني امام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي بالسعودية الذي توج فيه الملكي باللقب بركلات الترجيح، أما بنزيما فلم يسافر مع الفريق لخوض البطولة لمعاناته من مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية المباراة "لن أفصح عما سنقوم به. الجميع يريد أن يشارك ولكن من المهم أن يكونوا مستعدين للمباراة".

وتابع "واجهنا بعض المشكلات . دائماً ما يعاني أحد اللاعبين من أمر ما. سنرى غداً من سيشارك. نعرف أننا سنواجه أحد أفضل أندية الليغا وعلينا أن نكون مستعدين لتقديم مباراة كبيرة".

نشرة أخبار ريال مدريد

- زيدان يتحدث عن مواجهة إشبيلية وموقفه من إقالة فالفيردي

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي :"الجميع يرغب باللعب غدًا، ورغم تعرضنا لبعض المشاكل مؤخرا، إلا أننا سنلعب مباراة الغد ضد أحد أفضل أندية الدوري وعلينا أن نكون مستعدين".

وأضاف :"لن أكشف عن إمكانية مشاركة الثنائي كريم بنزيمة وسيرجيو راموس في مباراة الغد".