رياضة | منافسا الثنائي السعودي يهددان بالانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسا الثنائي السعودي يهددان بالانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عن اتجاه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بانسحاب أنديته الأربعة، "بريسبوليس، سابهان آصفهان "دوري مجموعات"، بديده مشهد، واستقلال طهران "ملحق"، من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء ذلك القرار في حال تم نقل مباريات الاندية الايرانية التي علي أرضه إلى أراضي محايدة.

Advertisements

وذكرت التقارير ذاتها أن الاتحاد الإيراني تلقى رسالة من نظيره الآسيوي بعدم السماح باستضافة أية مباراة دولية على أراضٍ إيرانية.

وقد أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم خطابًا لنظيره الإيراني، يفيد بنقل مباراة فريق الكويت الكويتي ضد استقلال طهران الإيراني إلى أرض محايدة، بدلاً من ملعب طهران بايران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة بدولة إيران.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلاقي التعاون نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن المجموعة الثالثة، كما يلتقي النصر مع سباهان أصفهان، ضمن المجموعة الرابعة.