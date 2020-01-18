رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف السر وراء تجميد صالح جمعة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف السر وراء تجميد صالح جمعة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365 الرياضي" أن سبب تجميد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرجع إلى جلسة عقدها مع عضو بارز بمجلس إدارة نادي الزمالك في الشهور الماضية.

وخرج صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من حسابات السويسري رينيه فايلر للمشاركة في المباريات الرسمي مع القلعة الحمراء منذ توليه المهمة عقب رحيل مارتن لاسارتي.

Advertisements

وطلب صالح جمعة من النادي الأهلي الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير عن طريق البيع وليس الإعارة لعدم رغبته في الاستمرار في القلعة الحمراء.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن مسؤولو الأهلي نما إلى علمهم جلسة صالح جمعة مع عضو بارز بمجلس إدارة نادي الزمالك في حي العجوزة من أجل الاتفاق على تفاصيل انتقاله إلى القلعة البيضاء والرحيل عن الأحمر في الفترة القادمة خاصة بعد خروجه من حسابات فايلر وكثرة أزماته داخل النادي.

ويسعى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى إقناع صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي وارتداء الفانلة الحمراء في محاولة منه لرد صفقة تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا الوافد من أفيس البرتغالي في الميركاتو الشتوي.