رياضة | أخبار الزمالك اليوم الجمعة: رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة.. نجم الفريق يتمسك بالبقاء.. موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الجمعة: رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة.. نجم الفريق يتمسك بالبقاء.. موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 17 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها اقتراب رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق موقف الجماهير من حضور مباراة المصري البورسعيدي نجم الفريق يتمسك بالبقاء وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

أتم مسئولو نادي أسوان التعاقد مع 3 لاعبين بين صفوف نادي الزمالك بناء على قرار مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق.

وجاء تعاقد أسوان مع الثلاثي يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي من قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

"كاف" يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك ومازيمبي

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولي المقرر له يوم الجمعة المقبل بدوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يقود مباراة الزمالك ومازيمبي الحكم ماجيتي نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

اتحاد الكرة يحسم موقف الجماهير من حضور لقاء الزمالك والمصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم خوض لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي بدون حضور الجماهير ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعلى الرغم من محاولات كلا الناديين بالحصول على موافقة الجبلاية والسماح بحضور الجماهير لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجبلاية وعدم تواجد الجماهير بشكل نهائي.

رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك

Advertisements

رفض عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية من بعض أندية الممتاز ليحسم موقفه بالبقاء مع الزمالك.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعب منذ فترة وأكد له أنه عنصر مهم بالنسبة له في الجانب الهجومي وهو معجب به بشكل كبير وسيمنحه فرصته في المواجهات المقبلة قبل أن يشارك بعدها في لقاء طنطا ببطولة الدوري ويسجل هدف في ثلاثية الأبيض خلال تلك المواجهة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

حازم إمام يتمسك بالبقاء مع الزمالك

قرر حازم إمام لاعب فريق الزمالك غلق الباب على كل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية مؤكدا على رغبته في البقاء مع القلعة البيضاء.

وجاءت أبرز العروض لحازم من الاتحاد السكندري وإنبي والإسماعيلي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانبه.

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع محمد الصباحي لاعب فريق أسوان للظفر بخدماته في الموسم المقبل.

وتحدث مسئولو الزمالك مع اللاعب ووكيله بشكل مباشر وطلبوا منه عدم التوقيع لأي فريق وتأجيل الصفقة برمتها لنهاية الموسم الجاري بسبب مفاوضات نادي سموحة القوية مع اللاعب والتقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته في الوقت الحالي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الإثنين القادم 20 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.