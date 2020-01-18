رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020: عقوبة كبرى على أزارو.. وتحرك مفاجيء خوفًا من غدر الزمالك.. وفايلر يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020: عقوبة كبرى على أزارو.. وتحرك مفاجيء خوفًا من غدر الزمالك.. وفايلر يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 17 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة

1- الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو":

وقع النادي الأهلي عقوبة قوية على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بعد دخوله في مشادة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب استبعاده من قائمة لقاء طنطا الماضي.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قاسية على وليد أزارو بقيمة 250 ألف جنيه بعد الاحداث الاخيرة.

ودخل وليد أزارو في مشادة مع فايلر مدرب الأهلي عقب استبعاده من لقاء طنطا الاخير في الدوري والذي حسمه المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

وفور علم أزارو بواقعة استبعاده من القائمة انفجر غضباً وقام بضرب لوح زجاجي ليتعرض لإصابة على مستوي اليد اليمني

ويعاني وليد ازارو من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة وهو الأمر الذي يجعل برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء.

2- تخوفًا من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي:

بدأ مسئولو النادي الأهلي في التحرك بشكل رسمي لتحصين المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول تخوفاً من رحيله بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان أزارو مهاجم الأهلي قد طلب من إدارة النادي فسخ عقده خلال الفترة الحالية بعد استبعاده من الحسابات تمهيداً لرحيله في يناير مجانا لأي ناد يرغب في التعاقد معه.

واستقر الأهلي على فكرة الإبقاء على خدمات وليد أزارو لمدة موسم آخر مع الفريق سيكون خلالها الخيار الأخير لفايلر في مركز الهجوم وذلك تخوفاً من فسخ عقده ورحيله بشكل مجاني عن الفريق.

وجاء تحرك الأهلي لتحصين أزارو تخوفاً من انتقال اللاعب للزمالك بشكل مجاني بدون دفع أي أموال في الصفقة، في الوقت الذي يراقب فيه مسئولو النادي الأبيض وضع اللاعب مع الأهلي لضمه في محاولة للانتقام من صفقة تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

3- همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة:

حرص أحمد فتحي لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع مهاجم الفريق عقب المران الجماعي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وعقد فتحي جلسة هامشية مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، اطمأن خلالها على إصبعه والذي تعرض للكسر خلال الفترة الماضية.

وطالب فتحي النجم المغربي بضرورة الهدوء والتركيز داخل التدريبات فقط وعدم الإنشغال بأي أمور أخرى تُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد رحيله عن الفريق بالشتاء الجاري.

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وكان وليد أزارو، اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

4- مصدر يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي:

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط بعدم رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستقر فايلر، على بقاء صلاح محسن مهاجم الفريق، لرغبته في منح الفرصه له خلال المباريات المقبلة، وبسبب طول الموسم وكثرة المنافسة على الألقاب.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل إدارة النادي، أن فايلر عقد جلسة مع صلاح محسن في حضور عمرو محب المترجم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بالثقة الكاملة في قدراته ورغبته في الاستفادة من خدماته.

وأضاف المصدر: " فايلر ألزم صلاح محسن بأداء تدريبات إضافية عقب كل مران من أجل الوصول بمستواه إلي أفضل شكل ممكن ومن ثم منحه فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة"

موجز أخبار النادي الأهلي الجمعة 17 / 1 / 2020

5- خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب:

مازال ملف رحيل اللاعب الأجنبي عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤرق مسؤولو القلعة الحمراء، والشغل الشاغل لإدارة التسويق في الوقت الحالي وقبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع لجنة التخطيط والإدارة، بين المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدوا دا كوستا، لرحيل أحدهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي، أنه من الوارد أن يستمر المغربي أزارو بالفريق، مع رحيل جيرالدوا دا كوستا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر: "الأهلي توصل مع أحد الأندية الإماراتية، لإرسال فاكس رسمي للنادي من أجل استعارة الأنجولي جيرالدوا، لمدة 6 أشهر".

وتابع: "مجلس الإدارة يريد إنهاء الأزمة بحل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يدرس خلال تلك الفترة تسويق لاعبيه بالشكل المطلوب لعدم تكرار ما حدث الانتقالات الجارية".

واختتم: "أزارو يرفض الرحيل على سبيل الإعارة وتمسك بالبقاء والحصول على فرصته حتى نهاية الموسم، لذلك سيتم الاستقرار والموافقة برحيل دا كوستا معارًا، فور وصول العرض الإماراتي".

6- وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

يجهز المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمفاجأة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي من الدوري النمساوي.

وتعاقد النادي الأهلي رسمياً مع أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف بشكل رسمي أمس الخميس ليكوت الصفقة الثانية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

واتفق المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي مع وكيل أعماله على رفض أي عرض مقدم من النادي الأحمر لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وعدم قبول الأمر الواقع من قبل إدارة النادي التي تسعى للتخلص منه في الساعات القادمة لافساح المجال لقيد السنغالي بادجي.

كما اتفق المغربي وليد أزارو مع وكيله على الرحيل عن الأهلي عن طريق البيع النهائي وليس على سبيل الإعارة خاصة إنه بات لاعب غير مرغوب فيه في القلعة الحمراء من قبل السويسري رينيه فايلر بعد أزمته الأخيرة في مباراة طنطا بالدوري المصري.