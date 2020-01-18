رياضة | أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 17 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق غرناطة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 17 - 1 - 2020 :-

- الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدرب برشلونة الجديد، كيكي سيتين قرر استبعاد واحد من اللاعبين ليكون أول لاعب يتم استبعاده في عهد المدرب الجديد الذي حل خلفا لإرنيستو فالفيردي، وأكدت الصحيفة أن السنغالي واجيه سيكون أول المستبعدين من قائمة نادي برشلونة ضد غرناطة في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب الكامب.

- مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

أكد دييجو مارتينيز مدرب فريق غرناطة، إن سلوب البارسا هو نفسه وسيبقى كذلك، لأن البارسا لديه أفضل لاعب في العالم وهو ميسي، وكل ما يحيط بميسي من لاعبين يتميزون بنفس اسلوب الفريق"، وتابع : "الفوز مع غرناطة في كامب نو سيكون تاريخيا بالنسبة لنا، ونسعى لذلك ونذهب لمواجهة برشلونة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والمفاجأة".

- بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين نظيره فريق غرناطة يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني، وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن منذ عام 2011 حتى عام 2019 يفوز البارسا دائما في أول مباراة يلعبها في العام الجديد على ملعب كامب نو.

- كيكي سيتين: ميسي يجعل مدربين برشلونة أفضل

قال كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة في تصريحات تليفزيونية لقناة برشلونة الرسمية : "ميسي يفعل كل شيء بشكل جيد وهذا يجعل المدربين أفضل، وانه يعطي كل شيء للفوز بالالقاب، والآن هو لاعبي ويجب ان نحاول أن نكون سعداء".

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- صدمة قوية لنجم برشلونة بسبب إنتر ميلان

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الجمعة أن نادي إنتر ميلان قرر صرف النظر عن التعاقد مع فيدال في هذا الشتاء، وأشارت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان صرف النظر عن ضم أرتورو فيدال بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من نادي برشلونة وتأكيده على رغبته في بقاء اللاعب بالفريق.

- كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة بإمكانه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد إعارة اللاعب البرازيلي الشاب إيمرسون مع ريال بيتيس، الذي يحظى بإمكانية لشراء اللاعب عقب انتهاء مدة إعارته ولكن اللاعب قد يواجه احتمالية عدم العودة للبارسا في ظل وجود المدرب الجديد كيكي سيتين.

- سيتين يحسم مصير نجم برشلونة

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فيدال كان يرغب في الاستمرار مع برشلونة فقط بسبب ثقة الألماني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة السابق في قدراته، وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سيتين تحدث مع بعض العاملين بالنادي الكتالوني عن أسلوب اللعب الذي يريد فرضه على الفريق خلال الفترة المقبلة.

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة