رياضة | مجلس الزمالك يوافق على رحيله مدربه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الزمالك يوافق على رحيله مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على الاستقالة التي تقدم بها عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق كرة السلة الاول بنادي الزمالك وذلك خلال لقائه به أمس الخميس.

وأشاد رئيس نادي الزمالك بتاريخ عصام عبد الحميد وكفاءته كلاعب ومدرب، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين المقبلتين للفريق.

يذكر أن عصام عبد الحميد توج مع القلعة البيضاء بالسوبر في الموسم الماضي على حساب الجزيرة ليعيد الفارس الأبيض للتتويج من جديد بعد فترة غياب.

الإقالة جاءت على خلفية تراجع الأداء والنتائج في الآونة الأخيرة وتحديدا في بطولة الدوري وآخرها الخسارة من الغريم التقليدي الأهلي.