الامارات | مدرب العين يرفع تقريره السري عن الفريق.. وينتظر التعاقدات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يرفع تقريره السري عن الفريق.. وينتظر التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، تقريره الفني عن احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على ضوء الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي، ومواجهة مصفوت الودية التي خاضها الفريق مساء أول من أمس خلف الأبواب المغلقة، في وقت تبقت فيه ثلاثة أيام فقط أمام النادي قبل نهاية الفترة المسموح بها بالتعديل على القائمة الآسيوية التي رفعها النادي للاتحاد الآسيوي الإثنين الماضي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المدرب فرض سرية كبيرة على التقرير الذي قدمه للإدارة بواسطة مشرف الفريق، سلطان راشد، نظراً لوجود رغبة في الاستغناء عن بعض الأسماء في الفريق في حال استطاع النادي إبرام صفقات جديدة أو استمرارها في حال التعثر في سوق الانتقالات، في وقت يتوقع أن يكون الجزائري عبدالرحمن مزيان أبرز الراحلين، لعدم تقديمه المستوى المتوقع منه، وغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة ووصول عروض له من أندية من شمال إفريقيا.

وكان الفريق تعادل 2-2 أمام مصفوت صاحب المركز السادس في ترتيب دوري الدرجة الأولى. وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لقناة العين الرياضية إنهم بصدد التعاقد مع عناصر جديدة، وتابع: «المجال مفتوح لضم اللاعبين المهاريين والجيدين إلى قائمة الفريق من أجانب ومواطنين».

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ويأمل المدرب أن تقوم الإدارة الفنية بالحسم سريعاً في التعاقدات الجديدة مع قرب غلق القائمة الآسيوية خلال أيام، وحتى يستفيد من فرصة تعديل بعض الأسماء.

ويسابق «البنفسج» الزمن من أجل التحضير لاستهلال مشواره في دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي حين يواجه بعد 10 أيام من الآن الفريق الفائز من مواجهة الزوراء العراقي ضد بونيودكور الأوزبكي، التي تجمع بينهما يوم 21 يناير على ملعب الأخير.

يذكر أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية على ملعب خليفة بن زايد استعداداً للمواجهة التي ستجمعه بخورفكان، والمقررة الخميس المقبل ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي.

- العين يخوض بعد 10 أيام الملحق المؤهل لدور المجموعات بأبطال آسيا، وينتظر الفائز من لقاء الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي.