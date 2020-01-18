الامارات | خورفكان يتعاقد مع بورخا وريكاردينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع بورخا وريكاردينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب لشركة خورفكان لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة النادي تعاقدت من الإكوادوري جوناثان بورخا (25 سنة) قادماً من نادي ديبورتيفو ناسيونال، والبرازيلي ريكاردينيو (30 سنة) قادماً من فيسلا بلوك البولندي، حيث سيحلان بدلاً من البرازيلي بيسمارك والأوزبكي خوجا اللذين تم الاستغناء عنهما. من جهة أخرى فاز خورفكان على الوصل 3- 0 في المباراة الودية التي جرت أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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