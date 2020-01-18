الامارات | 7 نقاط فنية في «الأولمبي» بحاجة إلى تعزيز قبل مواجهة أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نقاط فنية في «الأولمبي» بحاجة إلى تعزيز قبل مواجهة أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن ثقتهم كبيرة بقدرة المنتخب الأولمبي على مواصلة مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعدما تصدر مجموعته الرابعة، وتأهل لمواجهة أوزبكستان في العاصمة التايلاندية بانكوك غداً، ضمن الدور ربع النهائي، حيث بات على بعد مباراتين فقط من حلم التأهل للمرة الثانية إلى الألعاب الأولمبية. وحددوا سبع نقاط فنية في المنتخب بحاجة إلى تعزيز قبل المواجهة المرتقبة، مشيرين إلى أنها تتمثل في التهيئة النفسية الجيدة للاعبين، خصوصاً بالنسبة للأدوار الإقصائية، وتحسين الجانب الدفاعي، مع تجنب الأخطاء القاتلة، وكذلك الجانب البدني للاعبين، والتركيز الجيد في الخط الأمامي، وإنهاء الهجمة من خلال اللمسة الأخيرة، والتوزيع الجيد لجهود اللاعبين طوال المباراة، تحسباً للوقت الإضافي وركلات الترجيح، بجانب خوض هذا الدور بتكتيك مغاير للدور الأول، وكذلك الاستعانة باللاعبين الأكثر جاهزية. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المرحلة المقبلة ستلعب بنظام خروج المغلوب، وتتطلب تركيزاً كبيراً جداً.وأكد مدرب المنتخب السابق، الدكتور عبدالله مسفر، أن «المنتخب مطالب بتحسين الجانب الدفاعي والبدني كذلك، خصوصاً بالنظر إلى أهمية هذه المرحلة من البطولة».وتابع أن «مسألة توزيع جهود اللاعبين أمر مهم، تحسباً لأن تمتد المباراة إلى أوقات إضافية».

وأشار مسفر إلى أن الأمور بالنسبة للمنتخب تبدأ في الوضوح بعد كل مباراة يخوضها.بدوره، أكد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، عبدالحميد المستكي، أنه يرى أن «الأولمبي» كامل بجميع خطوطه، بدءاً من حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم، قائلاً إنه مستقبل كرة الإمارات. مشدداً على أن «الأولمبي» منتخب جيد، ويبشر بالخير، والآمال كبيرة عليه، مؤكداً أن لاعبي المنتخب بحاجة إلى الدعم حتى يشتد عودهم.

وتابع: «ليس لدي ملاحظات على (الأولمبي) كونه منتخباً يتميز بأداء ممتاز، كما أن أعمار لاعبيه جيدة، ومعظم لاعبيه يلعبون أساسيين مع أنديتهم، كما أن لديه جهازاً فنياً وإدارياً جيداً». وأشار إلى أن المنتخب تحرر من الضغط منذ مباراة فيتنام، ويحتاج فقط إلى التهيئة النفسية للمرحلة المقبلة.من جهته، اعتبر مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، أن «الأولمبي» دخل المرحلة الحاسمة، لذلك فإن الشارع الرياضي ينتظر منه مواصلة مشواره حتى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة في المنافسة تختلف عن سابقاتها في مرحلة المجموعة، لذلك فإنها تتطلب من الجهاز الفني العمل على تقليل الأخطاء الدفاعية القاتلة، وتعزيز الجانب الهجومي.وأضاف خالد عبيد: «كلنا ثقة بالمنتخب الأولمبي، وندعمه بقوة وصولاً إلى تحقيق طموح الشارع الرياضي الإماراتي».

النقاط الـ 7:

1- التهيئة النفسية الجيدة للاعبين في هذه المرحلة.

2- تحسين الجانب الدفاعي وتفادي الأخطاء القاتلة.

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3- تقوية الجانب البدني للاعبين.

4- التركيز الجيد في اللمسة الأخيرة.

5- التوزيع الجيد لجهود اللاعبين تحسباً للوقت الإضافي.

6- خوض الدور الإقصائي بتكتيك مغاير للدور الأول.

7- الاستعانة بالأكثر جاهزية.

- «الأولمبي» قدم مستوى مميزاً في الدور الأول وتصدر المجموعة الرابعة.