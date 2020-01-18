الامارات | الكتبي بطلاً لـ «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكتبي بطلاً لـ «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس محمد سهيل الكتبي، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة ضمن مهرجان محمد بن زايد للقدرة، الذي أقيم أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 215 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم الكتبي اللقب على صهوة الجواد «عزام» المملوك إلى إسطبل ماس للقدرة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سلطان عارف محسن على صهوة الجواد «شوباكابراس» المملوك إلى إسطبلات إنجاز، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «تونكي دي بو باريستا» المملوك إلى إسطبلات الكمدة.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق تصدرت الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «فانجيو» المملوك إلى إسطبل السراب مسجلة زمناً قدره 1:20:56 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة الجواد «الطنطاوي» المملوك إلى إسطبلات إس إس مسجلاً زمناً قدره 1:21:41 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس محمد الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 1:21:46 ساعة.

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وفي المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً تقدم الفارس راشد حميد الغاندي من المركز الرابع إلى الصدارة مسجلاً 2:16:31 ساعة، كما صعد الفارس محمد الكتبي من الثالث إلى الوصافة مسجلاً 2:16:36 ساعة، وجاء ثالثاً الفارس عيسى العويسي متقدماً من الخامس، ومسجلاً 2:17:06 ساعة.

وتقدم الفارس سلطان عارف محسن من السابع إلى الرابع، مسجلاً 2:18:18 ساعة، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الأولى الفارسة الأرجنتينية ديانا شوبيتا إلى المركز الخامس.

وشهدت المرحلة الثالثة لمسافة 19 كيلومتراً تغييرات على مستوى المنافسة على الصدارة، بعدما تقدم محمد الكتبي من الثاني إلى الصدارة بزمن 3:01:33 ساعات، كما صعد العويسي من الثالث إلى الوصافة بزمن 3:01:54 ساعات، وجاء في المركز الثالث سلطان محسن متقدماً من الرابع، ومسجلاً 3:02:31 ساعات، وتقدم الفارس الأوروغوياني خواكين ستيرلينغ من السابع إلى الرابع على صهوة الجواد «بوك وفيو» المملوك إلى إسطبلات العين للقدرة مسجلاً 3:04:06 ساعات، بينما تراجع متصدر المرحلة الثانية راشد الغاندي إلى الخامس بزمن 3:04:07 ساعات.

- سباق أمس، شهد مشاركة 215 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية.