الامارات | علي عبدالله: كونتيس طلب تغيير أكثر من لاعب أجنبي

شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبدالله: كونتيس طلب تغيير أكثر من لاعب أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله، أن «مدرب الفريق الأول، اليوناني كونتيس، طلب تغيير أكثر من لاعب أجنبي، استعداداً لاستئناف دوري الخليج العربي»، مشيراً إلى أن البرازيلي روزا، هو أول الأجانب الذين تم التعاقد معهم تعزيزاً لصفوف الفريق، وانضم على سبيل الإعارة من النصر حتى نهاية الموسم. ويعاني حتا في ترتيب الدوري بالمركز قبل الأخير.

وقال علي عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «التغيير الذي طلبه المدرب لن يقتصر على لاعب واحد فقط، وانما أكثر من لاعب، إضافة إلى تدعيم الصفوف بعدد من المواطنين، حيث أرسل نادي حتا رسائل إلى عدد من الأندية لاستعارة أو التعاقد مع لاعبين، ولكن لم نستقبل أي رد حتى الآن».

وأضاف: «لدينا الثقة الكاملة بالمدرب اليوناني، ونقف معه وندعمه ونعلم ما يفعل في إطار الأدوات والإمكانات المتاحة، ولن نفرط في المدرب نتيجة الخسارة في مباراة أو اثنتين، وما دام مجلس الإدارة تعاقد معه فهو على قناعة بما يفعله، وبإذن الله يستطيع المدرب الخروج بالفريق من هذا الموقف الصعب في جدول الترتيب».

وكان حتا انتظم في معسكر إعدادي بجبل علي ينتهي اليوم، وسيبدأ الفريق من الغد الاستعداد للجولة 13 من دوري الخليج العربي.