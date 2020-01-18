الامارات | الشارقة يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر فريق الشارقة حاجز الـ100 نقطة في سلة الوحدة، بعد الفوز عليه بنتيجة «102-82»، ضمن الجولة التاسعة والأخيرة من ذهاب الدور التمهيدي في دوري السلة، حيث أنهى هذا الدور متصدراً، بينما حسم شباب الأهلي الوصافة بفوزه على مضيفه النصر «97-72».

وفي لقاء آخر، استعاد الوصل لغة الانتصارات بفوزه على الجزيرة «90-68»، والبطائح على بني ياس «68-63»، وحقق الظفرة الانتصار على العين «63-43».

وفي ختام الجولة، أعلن الشارقة نفسه بطلاً لمرحلة الذهاب، بتحقيقه العلامة الكاملة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم، معززاً رصيده بالنقطة 18، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، فيما تراجع النصر إلى الثالث بـ17 نقطة، واحتفظ البطائح والوصل بمركزيهما الرابع والخامس بـ15 و14 نقطة على التوالي، وتراجع بني ياس إلى السادس برصيد 13 نقطة، واستمر الظفرة رغم انتصاره في المركز السابع برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدة الثامن، وواصل الجزيرة والعين احتلالهما للمركزين الأخيرين برصيدي 10 و9 نقاط على التوالي.