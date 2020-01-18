الامارات | 1.6 مليون دولار مقابل انتقال يونغ إلى إنترميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون دولار مقابل انتقال يونغ إلى إنترميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على التخلي عن مدافعه المخضرم أشلي يونغ إلى انتر ميلان الإيطالي، بحسب ما أشارت تقارير صحافية، أول من أمس.

ووصل يونغ (34 عاماً) إلى إيطاليا أمس، للخضوع لفحص طبي قبل توقيع عقد لمدة 18 شهراً، بحسب «لا غازيتا ديلو سبورت».

وسيتلقى نادي «الشياطين الحمر» 1.6 مليون دولار زائد مكافآت لضم يونغ، الذي أمضى ثمانية مواسم ونصف الموسم في ملعب «أولد ترافورد»، بعد وصوله من استون فيلا في 2011.

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وخاض يونغ (39 مباراة دولية) 261 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 19 هدفاً. وكان قائدا لفريقه هذا الموسم، لكنه استهل 10 مباريات في الدوري فقط أساسياً.

وأحرز يونغ لقب الدوري في 2013، الكأس في 2016 وكأس الرابطة زائد الدوري الأوروبي في 2017.

وترك يونغ فريقه وهو يحتل المركز الخامس بفارق 27 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يلتقيه غداً على ملعب «انفيلد» في مباراة قمة. ويحتل فريق المدرب انتونيو كونتي المركز الثاني راهناً في «سيري أ»، بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب.