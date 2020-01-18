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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات اليوم السبت 18 / 1 / 2020 بالدوري المصري



تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري، بإقامة ثلاثة مباريات مثيرة تجمع انبى مع نادى مصر والإنتاج الحربى مع حرس الحدود وأخيراً سموحة مع الإسماعيلى.

موعد مباراة انبي ونادي مصر



يستضيف انبى نظيره نادى مصر فى الثانية والنصف ظهراً على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد تعادله مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة انبي ونادي مصر.. ترتيب الفريقين



يحتل إنبى التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

موعد مباراة انبي ونادي مصر.. طولان يحذر لاعبيه من الأخطاء



يطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات عن طريق الابتعاد عن الاخطاء الدفاعية والتركيز على استغلال الفرص السهلة ،ويبدو التشكيل المتوقع لانبى أمام نادى مصر مكون من :"محمود جاد ، كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، رامي صبري، علي فوزي ، محمد عرابي، محمد رزق ومحمد بسيوني ومحمود قاعود، محمد شريف ،أحمد علي".

موعد مباراة انبي ونادي مصر.. عبد الناصر يبحث تحقيق الفوز الثالث



فى المقابل يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتحقيق الفوز الثالث للفريق هذا الموسم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام انبى مكون من : " عصام ثروت ، علاء عطا، محمود شبانة، طه عادل، شريف أشرف عقيلة ، محمود توبة، أحمد يوسف، محمود إسماعيل رامبو، محمد جمال تريكة، أحمد محمد الشيخ ، مصطفي سلطان ".

موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود



يستضيف الإنتاج الحربى نظيره حرس الحدود فى تمام الخامسة عصراً على ستاد السلام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريقين بعد التعادل فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل الانتاج مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فيما تعادل الحرس مع سموحة سلبياً.

موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود.. ترتيب الفريقين



يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

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موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود.. مختار يطالب باستعادة الانتصارات



طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بإنهاء نغمة التعادلات والعودة للانتصارات لاسيما أمام منافس الليلة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط والفوز عليه يساوى ستة نقاط ،ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الحدود مكون من : " عامر عامر ،أحمد شديد، محمود البدري، محمد بازوكا، أحمد مجدي ، محمد فييرا، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق ، مامادو نياس، باسم مرسي، موسى دياورا".

موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود.. العشري يستهدف المربع الذهبي



فيما يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لخطف النقاط الثلاث لإقتحام المربع الذهبى ،ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الانتاج مكون من : " أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى، محمد عبد الفتاح، مصطفى زنارى، محمد أسامة، محمد شطا، مصطفى جمال، أحمد فتحى، أحمد شرويدة، وأنطونى لوكاسا".

موعد مباراة سموحة والاسماعيلي



يستدرج سموحة نظيره الاسماعيلى فى تمام السابعة والنصف مساءاً على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدارويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.

موعد مباراة سموحة والاسماعيلي.. ترتيب الفريقين



يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.

موعد مباراة سموحة والاسماعيلي.. الظهور الأول لصدقي



تعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً لسموحة بعد أن تولى المسئولية خلفاً للعميد حسام حسن ويطمح فى تعديل مسار الفريق محلياً بغية إعادته للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكون من : " الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن".

موعد مباراة سموحة والاسماعيلي.. الانتصار الثاني للدراويش مع جوميز



فى المقابل يطمع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى تحقيق انتصاره الثانى مع الدراويش ضمن خطة تصحيح المسار المحلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية ، ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام سموحة مكون من : "محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – محمد مخلوف -محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي - بنسون شيلونجو".