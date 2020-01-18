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جدة - عمرو شويل موعد مباراة سموحة والإسماعيلي

يصطدم سموحة مع الاسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري المصري، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدارويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي .. ترتيب الفريقين

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي .. يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.

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موعد مباراة سموحة والإسماعيلي .. أول ظهور لحمادة صدقي

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي .. تعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً لسموحة بعد أن تولى المسئولية خلفاً للعميد حسام حسن ويطمح فى تعديل مسار الفريق محلياً بغية إعادته للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكون من : " الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن".

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي .. جوميز يبحث عن انتصاره الثاني

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي .. فى المقابل يطمع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى تحقيق انتصاره الثانى مع الدراويش ضمن خطة تصحيح المسار المحلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية ، ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام سموحة مكون من : "محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – محمد مخلوف -محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي - بنسون شيلونجو".