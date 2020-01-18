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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز



موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

وتعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هي قمة مباريات الجولة ال14، حيث يتصدر الشياطين الحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 11 مباراة في المقابل يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة من أصل 13 مباراة.



موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز Advertisements

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة سلسة الانتصارات المتتالية والتي وصلت إلى 11 فوز متتالي، في المقابل يسعى المقاولون بقيادة المدرب الشاب عماد النحاس لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية تجعل الفريق يستمر في المنافسة أو البقاء في المربع الذهبي على الأقل.