شكرا لقرائتكم استبعاد وليد أزارو من التدريبات الجماعية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض المهاجم المغربي وليد أزارو تدريبات في الجيم بعد رفض المدرب السويسري بقاء اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعدادا للمباريات المقبلة بالدوري المصري وأبطال افريقيا.
واستقر النادي الاهلي علي رحيل المهاجم المغربي من حساباته داخل الفريق خلال الفترة المقبلة مانحا إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لتسويق وليد أزارو خارجيا.
ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات صباحية بعيدة عن الفريق الجماعية بعدما أكد المدرب خروج اللاعب من حساباته نهائيا.
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