شكرا لقرائتكم استبعاد وليد أزارو من التدريبات الجماعية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي تجميد مهاجمه المغربي وليد ازارو من التدريبات الجماعية للفريق الكروي نهائيا حتى رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب الخلافات التي نشبت بينه وفايلر المدير الفني قبل مباراة طنطا الماضية بالدوري المصري الممتاز. وخاض المهاجم المغربي وليد أزارو تدريبات في الجيم بعد رفض المدرب السويسري بقاء اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعدادا للمباريات المقبلة بالدوري المصري وأبطال افريقيا. Advertisements واستقر النادي الاهلي علي رحيل المهاجم المغربي من حساباته داخل الفريق خلال الفترة المقبلة مانحا إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لتسويق وليد أزارو خارجيا. ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات صباحية بعيدة عن الفريق الجماعية بعدما أكد المدرب خروج اللاعب من حساباته نهائيا.

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