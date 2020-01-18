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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب المكس بالإسكندرية.
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز
يدخل الفارس الأبيض اللقاء في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 12 مباراة ، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضها.
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز
آخر مباراة أقيمت بين الفريقين انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت يوم 11 أبريل 2019.
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز
ويغيب عن الزمالك الثلاثي عبد الله جمعة للإصابة والثنائي طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف.
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