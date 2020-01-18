شكرا لقرائتكم خيتافي يجتاز ليغانيس بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق خيتافي على مضيفه ليغانيس 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أهداف خيتافي لياندرو كابريرا وآلان نيوم وخايمي ماتا في الدقائق 12 و21 و33 على الترتيب.
ورفع فريق خيتافي رصيده إلى 33 نقطة وقفز للمركز الخامس، مؤقتا، وتوقف رصيد ليغانيس عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر.
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