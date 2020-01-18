سلوى الريس: تحضيرات إعلامية كبيرة لكأس دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل إدارة الإعلام بمجموعة ميدان تحضيراتها بشكل مكثف، حيث ظلت تشهد تحديثاً وتطويراً مستمراً وتقدم جهوداً كبيرة لتقديم خدمة إعلامية متميزة خلال مواكبتها لموسم السباقات في مضمار ميدان العالمي، والذي تخلله أيضاً مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وحظيت وسائل الإعلام المختلفة باهتمام كبير من المركز الإعلامي بميدان، حيث قدم دعماً كبيراً ووفر كل معينات الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى جميع الخدمات، على الرغم من العدد الكبير الذي يمثل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة التي تغطي سباقات ميدان سواء سباقات كرنفال كأس دبي العالمي التي تقام كل يوم خميس أو السباقات المحلية التي تقام كل سبت. وحرصت سلوى الريس، من علاقات الإعلام بمجموعة ميدان، على الإشراف ومتابعة كل احتياجات الإعلاميين، حيث تبدأ مع فريق عملها مبكراً وقبيل موعد السباقات حتى انتهاء جميع الإعلاميين من أداء مهامهم، فنالت الرضا التام من الجميع.

وأوضحت سلوى الريس أن إدارة الإعلام فتحت باب التسجيل لتغطية سباق كأس دبي العالمي الذي يقام يوم السبت 28 مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الحدث الكبير يتطلب مجهوداً مضاعفاً حيث إن الأمسية الأشهر والأغلى عالمياً لسباقات الخيول تحظى بتغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة من كافة وسائل الإعلام العربية والدولية.