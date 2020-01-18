الشارقة ينهي «تمهيدي دوري السلة» في الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أنهى الشارقة الدور التمهيدي الأول لدوري رجال السلة متصدراً بعد فوزه العريض الذي حققه أمس الأول على ضيفه الوحدة «102-82»، وشهدت الجولة أيضاً، فوز شباب الأهلي على مضيفه النصر «97-72»، وفوز الوصل على ضيفه الجزيرة «90-68»، وفوز البطائح على بني ياس «68-63»، وفوز الظفرة على العين «63-43».

وبختام الجولة، أعلن الشارقة نفسه بطلاً لمرحلة الذهاب، بتحقيقه العلامة الكاملة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم، معززاً رصيده إلى النقطة 18، وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي «17 نقطة»، فيما تراجع النصر إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، والبطائح الرابع «15 نقطة»، والوصل الخامس برصيد «14 نقطة»، وتراجع بني ياس للمركز السادس برصيد 13 نقطة، واستمر الظفرة في المركز السابع برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدة الثامن وله11 نقطة، والجزيرة له 10 نقاط، والعين الأخير برصيد 9 نقاط بسجل خال من أي فوز.

وتدخل بطولة الدوري مرحلة توقف، في ظل انتظام لاعبي الأندية الدوليين ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة دبي الدولية في نسختها ال31 التي تقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل، على أن تعاود بطولة الدوري الانطلاق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.