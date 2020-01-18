شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي يختار الطريق الأسهل ويبدأ الاستعداد لأوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: سالم النقبي

عاشت بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لحظات سعيدة؛ بعد التعادل مع الأردن (1-1) في ختام مواجهات المجموعة الرابعة، والتأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلعب منتخبنا مع أوزبكستان ثاني المجموعة الثالثة غداً الأحد، وفي حال فوزه؛ فإنه سيلعب مع الفائز من مباراة السعودية وتايلاند، وهي طريق أسهل نوعاً ما ل«الأبيض» من مواجهة كوريا الجنوبية، ثم الفائز من لقاء أستراليا وسوريا.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس آسيا يتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جهة أخرى، خضع لاعب منتخبنا الأولمبي علي صالح لفحوص طبية في أحد مستشفيات بوريرام؛ للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأردن، واستُبدل على إثرها بزميله يحيى الغساني، وسيحدد الجهاز الطبي اليوم مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة أوزبكستان.

ويعد علي صالح من العناصر المهمة في صفوف منتخبنا الأولمبي، وشارك بشكل أساسي في المباريات الثلاث ضمن دور المجموعات، وأسهم مع زملائه بتحقيق النتائج الإيجابية، والتأهل كأول المجموعة.

الأفضل

على خط آخر، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم منتخبنا الأولمبي زايد العامري ضمن اللاعبين الأبرز لمنتخبات غرب آسيا في مرحلة المجموعات.

وأشار التقرير إلى نجاح أربعة منتخبات من منطقة غرب آسيا في التأهل إلى الدور ربع النهائي؛ وذلك بعد بروز العديد من النجوم منهم زايد العامري الذي سجل الهدف الثاني في المباراة الثانية أمام كوريا الشمالية؛ حيث يعد هذا الهدف من ضمن أجمل الأهداف في البطولة إلى الآن، إلى جانب تسجيله لهدف المنتخب في مباراة الأردن، وتألقه قبل ذلك في مباريات التصفيات، ومسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018.

عمل جماعي

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وأشاد أحمد بن درويش عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بتأهل المنتخب إلى ربع النهائي.

واعتبر أن المنتخب حقق نتائج جيدة في مرحلة المجموعات على الرغم من قوة وتمرس المنتخبات المشاركة؛ حيث تمكن من التربع على قمة المجموعة برصيد خمس نقاط، من فوز وتعادلين ومن دون أن يتذوق طعم الخسارة، لافتاً إلى أن الأبيض الأولمبي ظهر بمستوى مميز، وأن كل نجومه كانوا أبطالاً في المباريات الثلاث.

ونسب ابن درويش فضل التأهل إلى ربع النهائي لتضافر الجهود بين كل الأطراف، مؤكداً أن الجميع شارك في تجاوز المنتخب لمرحلة المجموعات، وتأهله عن جدارة واستحقاق لربع النهائي، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين عناصر منظومة العمل في المنتخب كان كلمة السر في تفوق المنتخب.

وطالب بمضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة، مبيناً أن مباراة ربع النهائي أمام أوزبكستان تتطلب مزيداً من الجهد، وتحتاج إلى تركيز أكبر، حتى يضمن الأبيض الأولمبي العبور إلى نصف النهائي، مشدداً على أن البطولة ستزداد قوة؛ كلما تقدمت مراحلها.

مواصلة المشوار

وأكد عبد الله رمضان لاعب نادي الجزيرة ومنتخبنا الأولمبي، أنهم سيواصلون المشوار والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية التي تقود المنتخب للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في العام الجاري.

وتحدث عبد الله رمضان عن تأهل المنتخب إلى ربع النهائي، مشيراً إلى أن الأبيض الأولمبي نجح في تصدر مجموعته بعد مشوار شاق في مرحلة المجموعات، وبعد أن واجه منافسة شرسة من المنتخبات الثلاثة التي شاركت إلى جانبه في المجموعة الرابعة، مؤكداً أن المهمة لم تكن سهلة؛ لأن كل المنتخبات لعبت بقوة، وكانت تطمح للوصول إلى ربع النهائي.

وأعلن لاعب وسط الشارقة ماجد سرور أن تركيز اللاعبين منصب على المباراة المقبلة أمام أوزبكستان، مبيناً أنهم أغلقوا ملف مباراة الأردن.

وكشف ماجد عن هدف المنتخب المقبل، موضحاً أن الأبيض الأولمبي يستهدف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وأن جميع اللاعبين لا يشغل بالهم أي شيء سوى مباراة أوزبكستان التي يسعون من خلالها لتحقيق الفوز، وضمان العبور إلى المرحلة قبل الأخيرة من البطولة.

واعترف ماجد بصعوبة المباراة المقبلة التي تجمع منتخبين قويين يطمح كل منهما إلى مواصلة المشوار والتأهل إلى نصف النهائي، مؤكداً حرصهم على تقديم كل ما يملكون؛ من أجل الحصول على بطاقة التأهل، لافتاً إلى أنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل إسعاد الجماهير الإماراتية.

ووعد بمواصلة القتال في المباراة المقبلة، وتحقيق التفوق على أوزبكستان؛ للوصول إلى نصف النهائي، والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل.