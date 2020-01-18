شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يشتري عقد زاباتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارس أتالانتا رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم حقه بخيار شراء عقد مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا لدى انتهاء إعارته لموسمين من سمبدوريا، بحسب ما أكد النادي. وأنفق نادي مدينة بيرغامو نحو 29 مليون دولار لجلب المهاجم الدولي البالغ 28 عاماً. وكان زاباتا (3 أهداف في 15 مباراة دولية) قد حمل ألوان نابولي وأودينيزي وسمبدوريا في إيطاليا، قبل أن يستعيره أتالانتا في يونيو/ حزيران 2018 لسنتين مع خيار شرائه.

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