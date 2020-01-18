شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات إلى الدور الثاني لآسيوية اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
قاد وحيد مراد منتخب الإمارات لكرة اليد للتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة اليد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، بعد أن سجل كابتن «الأبيض» وقائده هدف الترجيح 20-19 في الثواني الأخيرة.
وكان لافتاً أن حارس المرمى الإماراتي محمد إسماعيل طاهر نال جائزة لقب رجل المباراة للمرة الثانية توالياً خلال 48 ساعة.
وكان منتخب الإمارات قد فاز أمس الأول على هونج كونج، ويختتم مشواره بالدور الأول اليوم، بمواجهة الأزرق الكويتي، صاحب الأرض والجمهور، في مباراة تحديد بطل المجموعة.
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