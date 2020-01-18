نادي الشارقة يكرم سالم الشامسي بحفل 5 نجوم

أقام نادي الشارقة، أمس الأول، حفل تكريم لسالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي المستقيل في الفترة الماضية، وجرت مراسم التكريم بحضور محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبيد الشامسي، وناصر بن عفصان الأمين العام لمجلس الإدارة، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وإبراهيم الجروان رئيس إدارة الاستثمار والتسويق، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وسعيد مطر رئيس المركز الإعلامي في النادي، وجميع أعضاء إدارات وشركات النادي، والمدرب عبدالعزيز العنبري، وعقب نهاية الاجتماع تناول الجميع وجبة العشاء التي أقامها النادي على شرف الاحتفال بسالم الشامسي، إيماناً بدوره في قيادة النادي خلال الفترة القادمة، والتي شهدت فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري بعد غياب 23 سنة وكأس السوبر لكرة القدم، وتم إحضار درع دوري الخليج العربي وكأس السوبر خلال حفل التكريم.

في بداية الاحتفال تحدث محمد جمعة بن هندي رئيس النادي، وقال: «أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني رؤساء الإدارات والشركات والأعضاء أرحب بالأخ العزيز سالم الشامسي في داره، لقد عملنا معاً لفترة طويلة، وساهمت الرؤية والقيادة والخبرة الإدارية التي يتمتع بها سالم الشامسي في الإنجازات التي تحققت للنادي في الفترة الماضية، ولاشك أن سالم الشامسي بذل جهوداً كبيرة خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، وقد سخّر كل خبراته الإدارية والرياضية لخدمة النادي، وقاد دفة العمل بحنكة واقتدار».

ومن جانبه قال سالم الشامسي: «كل الشكر إلى محمد بن هندي وعبيد الشامسي ورؤساء الشركات والإدارات وجميع الأعضاء، ولعل هذه فرصة طيبة لأؤكد أن هذا الكيان بعد دمج الشارقة والشعب حقق مكاسب وبطولات وإنجازات كثيرة، وإن هذا لم يأتِ من فراغ، بل بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة».

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وأضاف: «أتذكر قبل أقل من 3 سنوات عندما تم تكليفي بقيادة دفة الإدارة في النادي، قال لي سمو حاكم الشارقة: (طبعاً الشارقة لابد أن يكون لها كيان ينافس في كل الألعاب الجماعية والفردية، وليس كرة القدم فقط)، وكانت هذه التوجيهات مهمة جداً لنا في الانطلاقة، والأهم من ذلك أن سموه وجهنا بالعمل على المحافظة على الشباب، وهذه العبارة رددها كثيراً، ويجب أن نأخذ على عاتقنا عدم ترك شاب من دون ممارسة نشاط رياضي».

وتابع بقوله: «بفضل تعاون الجميع، وعلى رأسهم محمد بن هندي، وفقنا في تطوير العمل الإداري في النادي، وفق منظومة العمل التي تدير النادي حالياً، وكان المؤشر الجماهيري من حيث الالتفاف في العام الأول طيباً وتنامى في العام الثاني، ورائعاً ومميزاً في العام الثالث، وهذا التصاعد أسعدنا كثيراً؛ لأنه أكبر دليل على نجاح المنظومة، ولعل البطولات التي حققها النادي تعتبر امتداداً لعمل وجهود من سبقونا في العمل الإداري في الناديين قبل الدمج».

وقال الشامسي للإدارة الحالية، إن مسالة الصعود والهبوط في المستوى أمر طبيعي في العمل الرياضي، ووارد في أي فريق في العالم، ولكن عندما يحدث هبوط في المستوى يجب أن يكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للعودة القوية.

وتوجه الشامسي بالشكر إلى إدارة النادي وجميع الشركات والإدارات والأجهزة الفنية، وخص المدرب عبدالعزيز العنبري بشكره الخاص، وأشاد بعمل شركة الكرة وإدارات الألعاب الجماعية والألعاب الفردية التي حققت البطولات المحلية والخارجية، وخص بالإشادة أيضاً سليمان الهاجري وفريق عمله في إدارة الألعاب الفردية، وقال: «الشكر إلى كل من ساهم معنا، وكل من كان ناصحاً وداعماً وموجهاً، فقد كنا نختلف ونتفق ولكن من أجل المصلحة العامة».