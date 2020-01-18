شكرا لقرائتكم خبر عن لقب هوبارت بين ريباكينا وشوياي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انحصر لقب بطلة دورة هوبارت الأسترالية الدولية في التنس بين الكازخستانية إيلينا ريباكينا والصينية زهانغ شوياي، المصنفتين في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

في نصف النهائي، احتاجت ريباكينا إلى ساعتين و16 دقيقة لتخطي عقبة البريطانية هيذر واطسون بالفوز عليها 6-3 و4-6 و6-4 في أول مباراة بين اللاعبتين، فيما حققت شوياي فوزاً سهلاً على الروسية فيرونيكا دودرميتوفا الخامسة 6-3 و6-4 في 64 دقيقة.

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