الإمارات يهزم البطائح بهدف متأخر ويعزز صدارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر وعلي البيتي

عزز فريق الإمارات صدارته بالفوز على البطائح خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب الأخير في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن شابه الحذر من الفريقين، قبل أن يحسم «الصقور» المباراة في الحصة الثانية بهدف قاتل حمل توقيع البرازيلي ليذيري سيلفا في الدقيقة 88، وبهذا الفوز يرفع أبناء رأس الخيمة رصيدهم إلى21 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن دبا الحصن الوصيف، فيما توقف رصيد البطائح عند نقاطه ال12 السابقة، وأدار المباراة الحكم زايد العولقي.

وعلى ملعب دبا الحصن، كان التعادل من نصيب أصحاب الأرض، وجاره دبا الفجيرة، بعد مباراة متكافئة من الفريقين، وافتتح النواخذة التسجيل عن طريق الوافد الجديد البرازيلي أديلسون بيريرا في الدقيقة 34 وأدرك مواطنه رودريجو التعادل للحصن في الدقيقة 63، وبهذه النتيجة يصبح دبا الحصن برصيد 18 نقطة في المركز الثاني، يليه دبا الفجيرة برصيد 17 نقطة، وأدار المباراة الحكم أحمد الحمادي.

وعلى ملعب التعاون تغلب العروبة على أصحاب الأرض 2-1، بكّر التعاون بالتسجيل عن طريق حسين المسعدي في الدقيقة 12 قبل أن يقلب العرباوي الطاولة بهدفين، أحرزهما جان مندي في الدقيقة 59 وعبد الله سعيد في الدقيقة 62، وبهذا الفوز يرفع العروبة رصيده إلى 8 نقاط، فيما عجز التعاون عن زيادة نقطته الوحيدة، وأدار المباراة الحكم عبدالله راشد.

ختام جولة

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وتختتم الجولة التاسعة، مساء اليوم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مسافي والحمرية في الخامسة، والثانية العربي والذيد في التوقيت نفسه.

ويأمل جمال الحساني مدرب مسافي في ظهور مختلف لفريقه بعد أن دعم صفوفه بعناصر اختارها بنفسه بعد اختبرها، ويملك مسافي سجلاً خالياً من الانتصارات والتعادلات وهو يتذيل الترتيب لكنه يتطلع إلى تحقيق أول فوز في المنافسة على حساب فريق قوي ومرشح للصعود.

ويريد صاحب الأرض إحداث مفاجأة من العيار الثقيل مستغلاً الضغوط المفترضة على منافسه، وفي المقابل فإن فريق الحمرية يتطلع إلى متابعة انتصاراته ونتائجه الجيدة، وهو حقق ثلاثة انتصارات متوالية على حساب دبا الفجيرة، والعروبة، والذيد، قفزت برصيده إلى 12نقطة.

وشهد العنابي تغييراً كبيراً في مستوى الأداء وعلى صعيد النتائج، وخطت الإدارة خطوات مؤخراً لتعزيز تفوق الفريق بالتعاقد مع المدافع فهد فريش، وخليل الحوسني، وأحمد المطوع ويوسف شاه.ويستعيد الحمرية في مباراة اليوم، جهود مدافعه المخضرم علي ربيع الذي غاب عن لقاء الذيد للإيقاف، فيما ينتظر أن تشهد قائمته بعض التعديلات، حيث ينتظر أن يشارك خليل الحوسني والمطوع فيما يستبعد الدفع بشاه.

وتعد المقابلة مهمة جداً للحمرية الطامح إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة، فيما ستتراجع أسهم العنابي المرتفعة حال عاد إلى النتائج المتواضعة.وفي ملعب العربي يواجه الفريق القيواني الذيد، وهي مباراة يستهدف كل طرف تحسين ترتيبه من خلالها، ويبدو العربي الذي عزز صفوفه بعدد من اللاعبين من بينهم البرازيلي ماتيوس المعار من الوصل، مصراً على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وكان حقق الفوز على العروبة في آخر جولة،ومن الطبيعي أن يكون الفريق في وضع معنوي جيد، وأن يخطط لاستغلال جولة اليوم لتحقيق فوز جديد يوصله إلى 12نقطة.

وعلى الجانب الآخر، فالذيد لديه سبع نقاط في المركز الثامن، وهو خسر أمام الحمرية في الجولة الثامنة، لكنه قدم مباراة جيدة وسجل العنابي هدف الترجيح في الدقيقة 98، وقبلها خسر من الإمارات بنتيجة 3-4، ويرغب في العودة للطريق الصحيح بالفوز على العربي، والتقدم للمركز السابع الذي يحتله منافسه حالياً برصيد تسع نقاط.