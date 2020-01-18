كلوب يعترض على موعد أمم إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل موعد بطولة كأس الأمم 2021 من فصل الصيف إلى الشتاء «كارثة»، محمّلاً الاتحاد الدولي (فيفا) مسؤولية أساسية في هذا الشأن.

ويتوقع أن يكون ليفربول من الأندية التي ستدفع ثمناً باهظاً جراء عودة البطولة القارية إلى موعدها الشتوي، إذ سيكون مضطراً للتخلي عن لاعبين أساسيين مثل المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، في فترة مهمة.