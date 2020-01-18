إثارة في بطولة دبي لصيد الأسماك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2020، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، وتسجل الجولة الأولى من البطولة مشاركة كبيرة، حيث وصل عدد المتسابقين والمتسابقات إلى 100 من أبناء الدولة والجاليات المقيمة من تونس ومصر وسلطنة عمان وجزر القمر.

وقررت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة دبي لصيد الأسماك استمرار عملية تسليم الصيد في موقع البطولة بمرفأ الصيادين في جميرا كالمعتاد، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، فيما أرجأت مراسم التتويج ليتم لاحقاً بعد اعتماد النتائج النهائية، وسيتم إخطار الفائزين بالموعد والمكان.

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ويحظى الحدث برعاية من شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية التي ستقوم بتحفيز بطلي الكنعد والسكل ومؤسسة بي أند أو ماريناس التي رصدت جائزة لصاحب المركز الأول، إضافة إلى احتضانها مقر البطولة وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك التي ستتولى عملية بيع الأسماك، والاستفادة من ريعها للجمعيات الخيرية ومعرض دبي العالمي للقوارب 2020، الذي يقدم فرصة ذهبية لبطل البطولة مع نهاية الجولة الثانية للمشاركة في البطولة الدولية.

وخطف (حامل لقب البطولة في الموسم الماضي) المتسابق رقم 1 سعيد محمد جابر المهيري، الأضواء في اليوم الأول للجولة الأولى بحصوله على أعلى وزن سمكة كنعد؛ إذ بلغ وزنها 24.20 كيلوجراماً، ووصل طولها إلى 150سنتيمتراً ليتصدر الترتيب بنهاية اليوم الأول.

كما تمكن المتسابق رقم 24 خليفة إبراهيم عبدالله الحمادي من الحصول على ثاني أعلى وزن في اليوم الأول، بعد اصطياده سمكة كنعد بوزن 20.80 كيلوجرام، وطول 140سنتيمتراً، فيما حل ثالثاً المتسابق رقم 88 عيسى درويش المري بنجاحه في اصطياد سمكة كنعد بوزن 20 كيلوجراماً، وطول 138سنتيمتراً.