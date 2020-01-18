كروية شرق تختتم بخورفكان اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة التاسعة من بطولة شرق الشتوية لسباعيات كرة القدم والتي نظمها أبناء خورفكان برعاية عبيد الخميري ومجموعة مراد الرئيسي تحت شعار: «شكراً سلطان»، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون كافة أنحاء المنطقة الشرقية، واستطاع فريقا مربح وكلاديو التأهل للمباراة النهائية.

وأكد خالد مراد، المشرف العام، اكتمال كافة الترتيبات لحفل الختام اليوم والذي سيكون مهرجاناً رياضياً يشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مباراة استعراضية تجمع قدامى اللاعبين من نجوم الزمن الجميل بقيادة عبدالله سلطان ومحسن مصيح وسيف سلطان ومحمد الشحي وبدر صالح وعبدالعزيز محمد وحسن سعيد وعادل محمد ومحمد الجوهري وخالد القواضي وأحمد الجراح وأنور محمد ويوسف سلطان ومحمد جولون وغيرهم، معرباً عن سعادته بالتنافس القوي والنجاح المتواصل الذي حققته البطولة في عامها التاسع على التوالي.

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