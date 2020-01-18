ديوكوفيتش وفيدرر يتقدمان نجوم التنس المشاركين في «دولية دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي يستضيفها استاد السوق الحرة في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وتُستهل ببطولة السيدات التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير، بمشاركة بطلات الجراند سلام أشلي بارتي، وسيمونا هاليب، وبيانكا أندريسكو، تليها بطولة الرجال من 24 إلى 29 فبراير.

ويسعى حامل لقب أستراليا المفتوحة وبطل دورة ويمبلدون إلى استعادة لقب البطولة الذي تُوج به آخر مرة عام 2013، ويتنافس ضمن قائمة تضم أبرز لاعبي الكرة الصفراء في العالم مثل السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب دبي ثمان مرات، الذي أضاف لقبه العالمي رقم 100 في الفردي، إثر إحرازه لقب دبي العام الماضي، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف دولية دبي 2019، الفائز بكأس البطولة الختامية لمحترفي التنس، والإسباني روبيرتو بواتيستا آجوت، بطل تنس دبي 2018.

ورحب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بعودة ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة دبي، مشيراً إلى أن الأخير من ألمع النجوم في تاريخ اللعبة. وأضاف: «سعداء بمشاركة ديوكوفيتش، الحائز 16 من ألقاب البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، كما نرحب بروجيه فيدرر الذي يعد من أبرز الرياضيين في العالم خلال العقد الأخير، وستيفانوس تسيتسيباس، نجم التنس الصاعد في مشوار لاعبي التنس المحترفين.

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وجميعهم مرشحون أقوياء لنيل اللقب، غير أن خبرتنا تؤكد لنا استحالة التكهن بهوية الفائز في قائمة تضم أقوى لاعبي التنس في العالم، وسنتابع الحدث بشغف للتعرف إلى هوية بطل دبي 2020».

وقال ديوكوفيتش خلال زيارته الأخيرة إلى دبي: «الجميع في جولة محترفي التنس يدركون حقيقة أن بطولة دبي هي الأكثر شعبية خلال العام، نظراً لنوعية اللاعبين المشاركين فيها وتنظيمها الجيد؛ إذ يشعر اللاعبون بالارتياح خلال وجودهم هنا في دبي التي تستقطب دورتها دوماً ثلاثة أو أربعة من المصنفين العشرة الأوائل في العالم، وتتميز المدينة باحتضانها لأفضل مراكز التسوق في العالم، وبوجهاتها السياحية الرائعة؛ الأمر الذي يجعلها مدينة مثالية لاستضافة إحدى بطولات محترفي التنس العالمية».

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: «أصبح مسرح الحدث في دبي جاهزاً مجدداً لأسبوعين حافلين بأقوى عروض التنس العالمية، ومع غنى قائمتي الرجال والسيدات بنجوم كبار، ستتاح الفرصة لعشاق التنس لمشاهدة لاعبيهم المفضلين في الملعب الرئيسي بدءاً من 55 درهماً للتذكرة الواحدة، خلال الأيام الثلاثة الأولى للحدث».