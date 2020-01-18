بطولـة الشراع الدوليـة لقفـز الحواجـز تخـتتم اليـوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات، والتي استضافتها إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، وتقام 6 أشواط تختتم بشوط الجائزة الكبرى للشراع بارتفاع 150سم ويسبقه 5 أشواط لفئات أخرى على ارتفاعات من 115 إلى 135سم.

وشهدت البطولة التي يشارك فيها فرسان الإمارات والعديد من الدول العربية وأوروبا وأمريكا وأستراليا تنافساً مثيراً، وشهد افتتاح البطولة مشاركة كبيرة وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بحضور عمران أحمد العويس رئيس البطولة، وممثلي الجهات الراعية للأشواط.

وفاز الفارس البرتغالي جواو ماركولاس على صهوة الجواد «جلامور» بالمركز الأول في ختام المنافسات التي أقيمت برعاية مجلس أبوظبي الرياضي في الشوط السادس والتأهيلي لجائزة الشراع الكبرى التي ستقام اليوم، وفازت فارستنا شمة عتيق الهاملي على صهوة الجواد «دونت ووري» بالمركز الأول للمنافسة الثانية للفرسان الهواة برعاية الشراع في الشوط الرابع، وشارك 12 فارساً وفارسة في المنافسة الثانية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات بالشوط الثاني وفازت بالمركز الأول الفارسة الأردنية سارة حسين الأرموطي على صهوة «إكاروس»، وفاز المصري محمد طلعت على صهوة الفرس «تابيه» بأول أشواط دولية فئة الثلاث نجوم برعاية ميدو كورت في الشوط الخامس، وتصدر اليوناني ديمتري ناتسيس على صهوة الفرس «جايلوباليا دي في» أولى منافسات بطولة النجمة الواحدة في الشوط الأول برعاية مندرة لتجارة معدات الفروسية، وشارك في المنافسات الدولية للفرسان الهواة برعاية الشراع 56 فارساً وفارسة بالشوط الثالث وفاز بالمركز الأول السوري يوسف ساواس على صهوة «إلتون».