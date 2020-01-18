الكتبي بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة بمهرجان محمد بن زايد للقدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الوثبة: محمد مصطفى



أهدى الفارس محمد سهيل الكتبي إسطبلات «ماس» لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان محمد بن زايد للقدرة الذي أقيم صباح أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بمشاركة 215 فارساً وفارسة، بجوائز كبيرة 3850000 درهم.

وأقيم المهرجان تحت شعار «كلنا محمد بن زايد» شكراً وتقديراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد والرمز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ونظم تحت إشراف قرية الإمارات العالمية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وجاء تتويج الكتبي بالصدارة بعد منافسات ساخنة، على صهوة الجواد «عزام» من إسطبلات ماس، وإشراف منصور السبوسي بعد أن قطع السباق في زمن قدره 3:31:10، وحل ثانياً الفارس سلطان عارف محسن من إسطبلات «إنجاز» على صهوة الجواد «جووبا كابراس» بإشراف محمد النيادي، قاطعاً السباق في زمن 3:33:09، وحاز المركز الثالث أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «تونكي دي بو»، من إسطبلات الكمدة قاطعاً السباق في زمن 3:36:59 ساعات.

وعقب نهاية السباق تم تتويج الفائزين بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور محمد غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ونال الفائز الأول 400 ألف درهم والثاني 300 ألف درهم، والثالث 250 ألف درهم، ومن الرابع إلى العاشر 200 ألف درهم.

وأعرب الفارس محمد سهيل الكتبي بطل سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، عن سعادته وفخره بالفوز باللقب الغالي، وقال إن الانتصار الثمين يعد فخراً كبيراً له ولإسطبلات ماس، وتوجه بالشكر إلى طاقم إسطبلات ماس والمدرب منصور السبوسي، وقال: «التعليمات كانت واضحة منذ انطلاقة السباق، والجواد قدم أداء قوياً وجيداً يحسد عليه، لاسيما أنه دائماً يأتي في المراكز الأولى».

ويختتم مهرجان محمد بن زايد للقدرة في السادسة والنصف صباح اليوم، بإقامة السباق الرئيسي المفتوح، بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، لمسافة 120 كيلومتراً، وهو الطريق إلى المجد والذي يقام تحت شعار: «كلنا محمد بن زايد»، بمشاركة أبرز الفرسان والفارسات الذين يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ويعد السباق الأبرز والأقوى في المهرجان، ويبلغ مجموع جوائزه 3450000 درهم، وهو إضافة حقيقية لسباقات القدرة في الإمارات، ويتوقع مشاركة نخبة من الخيول لنيل اللقب الغالي، وتم تقسيم مسافته إلى 4 مراحل، تبلغ المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

وأكد محمد الحضرمي مدير الفعاليات في قرية الإمارات العالمية للقدرة أن السباق جاء قوياً على مدار مراحله الأربع؛ نظراً لجاهزية الخيول ورغبة الفرسان والفارسات في تحقيق لقب غالٍ على قلوب الجميع، وقال إن السباق حظي بمشاركة كبيرة بلغت 215 فارساً وفارسة، تؤكد نجاح سباقات الإسطبلات الخاصة بالمواطنين.