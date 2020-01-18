منديز يصل الإمارات للانضمام لخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكمل نادي خورفكان اتفاقه مع المهاجم البرازيلي ريكاردو منديز، لاعب الشارقة السابق، والذي وصل إلى الإمارات، أمس، تمهيداً للتوقيع للنسور الخضر، وسيخضع للفحص الطبي اليوم.

ويلعب منديز حالياً في الدوري البولندي، وهو سيحل مكان الأوزبكي تيمور خوجا الذي فسخ النادي عقده بالتراضي، مؤخراً، وينتظر أن يستقبل خورفكان لاعباً أجنبياً آخر اليوم، فيما اقترب النادي من التعاقد مع صانع ألعاب مواطن، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الساعات المقبلة.