منافسات ناشئي بطولة فزاع للصيد بالصقور اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تنطلق اليوم منافسات الناشئين في بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح الرئيسية) لموسم 2019 2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية في دبي، والتي تضم هذا الموسم 8 أشواط مخصصة للفرخ والجرناس لطيور تبع وجير تبع، وستكون منافسات الناشئين مسك الختام لبرنامج حافل للبطولة الرئيسية الأولى هذا الموسم.

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وأوضحت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن أمطار الخير التي هطلت على الدولة لم تسمح بإقامة المنافسات يوم السبت الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة حرصت على إقامة هذه المنافسات في هذا الموعد الجديد، تأكيداً لأهمية دعم هذه الفئة الواعدة التي تضم صقارين سيكون لهم شأن في المستقبل، ويحتاجون إلى دعم ومساندة لتحقيق الأهداف الأسمى من إطلاق هذه البطولات التي تتخطى إطار الفوز أو الخسارة، ونسعى منها أن تتوارث الأجيال الصاعدة رياضة الأجداد والآباء.

على صعيد آخر اختتمت منافسات العامة بإقامة أشواط «شاهين»، وفيها حقق فريق «F3» المركز الأول في شوط شاهين جرناس الإضافي، بواسطة الطير «سند»، وأكمل «أف 3» تفوقه بالفوز بشوط شاهين جرناس الرئيسي بالطير «صياح»، ونال سويدان بن دميثان المركز الأول في شوط شاهين جرناس النقدي، بالطير «واي 2»، وكسب سعيد هلال المنصوري شوط شاهين فرخ الرئيسي بواسطة الطير «بخيت»، وكسب فريق النخبة شوط شاهين فرخ النقدي بواسطة الطير «باكو».

وسيكون الترقب بانتظار إقامة بطولتين بمشاركة نخبة الصقارين خلال الفترة المقبلة، بداية من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» التي تقام يوم 25 يناير الجاري، فيما تقام بطولة فخر الأجيال بدبي في الفترة من 1 إلى 16 فبراير المقبل.