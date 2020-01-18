باكس يواصل انتصاراته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو التغريد خارج السرب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز الخامس توالياً وال37 هذا الموسم، وكان على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 128-123، فيما أوقف نيو أورليانز بيليكانز انتصارات يوتا جاز بالفوز عليه 138-132 بعد التمديد.

في المباراة الأولى، نجح ميلووكي في الثأر لخسارته أمام بوسطن سلتيكس 105-116 في بوسطن في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكعادته، تألق أنتيتوكونمبو، النيجيري الأصل، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 17 متابعة بينها 16 دفاعية، وكان قريباً من تحقيق «تريبل دابل» مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة.

وهو الفوز ال37 لباكس في 43 مباراة، أفضل غلة في تاريخ النادي على الإطلاق في هذه المرحلة من الموسم، والعاشر في مبارياته ال11 الأخيرة، فعزز صدارته للدوري بفارق أربعة انتصارات أمام لوس أنجلوس ليكرز، متصدر المنطقة الغربية ب33 فوزاً وثماني هزائم، والمنطقة الشرقية بفارق تسعة انتصارات أمام مطارده المباشر ميامي هيت.

وفي المباراة الثانية، أوقف نيو أورليانز بيليكانز الانتصارات المتتالية لضيفه يوتا جاز عند عشرة عندما تغلب عليه 138-132 بعد التمديد.