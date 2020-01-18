«ماجيك ليلي» تهدي جودلفين الفوز الخامس في بطولة كيب فيردي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

توجت الفرس «ماجيك ليلي» لجودلفين، ببطولة كيب فيردي «جروب 2» التي أقيمت في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على المسار العشبي، ضمن سباقات الحفل الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي 2019-2020، الذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان العالمي، لتحتفظ جودلفين بلقب البطولة للعام الخامس على التوالي.

وشهد السباق الذي جرى برعاية عزيزي للتطوير العقاري نتائج مثيرة للغاية، خلال أشواطه الستة التي خُصصت جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة، وشارك بها 78 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزها مليوناً و5 آلاف دولار.

ورغم أن بطولة كيب فيردي ضمت نخبة من أقوى المهرات والأفراس، لكن «ماجيك ليلي» كانت في الموعد وحصدت اللقب بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل الذي قاد البطلة ذات السنوات الخمس للفوز بالشوط الرابع الذي بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، وخُصص للخيول المهجنة، محققاً زمناً قياسياً بواقع 1:34:84 دقيقة وبفارق شورت هيد، وجاءت الفرس «نسرين» لتيم فالور في المركز الثاني، فيما حلت ثالثة «بيوند ريزون» لجودلفين.

وكسب الجواد «سرتين لاد» لسي آر هيرست بإشراف المدرب ميك شانون، رهان الشوط الثالث «بطولة زعبيل تيرف»، بعد أن نجح الفارس بن كورتيس في قيادة الحصان البالغ من العمر 4 سنوات، لقطع نهاية الشوط البالغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار، والذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة فئة تكافؤ قوائم لمسافة 2000 متر «عشبي»، في المركز الأول بزمن قياسي بلغ 2:00:67 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.25 طول عن «سيمسير» لأغا خان الذي حلّ بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً الجواد «ديزرت فاير» لجودلفين.

وحقق «رولستون سكار» لعبدالله مناحي بإشراف المدرب سايمون كريسفورد الفوز بالشوط الأول الافتتاحي، بعد أن نجح فارسه جيمس دويل في قيادته إلى الفوز بلقب السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والبالغة مسافته 1200 متراً «تكافؤ»، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 135 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط على المسار العشبي بزمن بلغ 1:08:80 دقيقة، بفارق 1.25 طول، عن الجواد «دريم توداي» لملبورن 10 للسباقات، وحل بالمركز الثالث الجواد «مومنت أوف ساسبنس» لجودلفين.

وفاز «بوشارت» لفريق البيت متوحد، بالشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر والبالغ إجمالي جوائزه 135 ألف دولار، بعد أن قاده الفارس ريتشارد مولن، للسيطرة على مجريات السباق وإنهائه في الصدارة، بإشراف المدرب ساتيش سيمار بزمن بلغ 1:10:18 دقيقة، متفوقاً بفارق 5.25 طول عن أقرب منافسيه، الحصان «ديزرت دكتور» لفاتريني هاي، واحتل المركز الثالث الحصان «بيهافيورال بايس» لمروان عبدالرحمن ومحمد البيضائي.

وواصل المهر «ميدنايت ساندز» المملوك لشراكة ذا كول سيلك انتصاراته، وحقق الفوز الرابع له على التوالي بإشراف المدرب دووج واتسون، بعد أن قاده الفارس باتريك دوبس للفوز بلقب الشوط الخامس البالغ إجمالي جوائزه 135 ألف دولار، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ومسافته 1600 متر «تكافؤ رملي»، محققاً زمناً بلغ 1:36:73 دقيقة، بفارق شورت هيد، عن «امباسودوريال» لجين شابل هايم، الذي حل ثانياً، وذهب المركز الثالث للجواد «جورج فيليزر» لمحمد خليفة البسطي.

وفي الشوط السادس الختامي، الذي أقيم لمسافة 1600 متر «عشبي»، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي جوائزه 175 ألف دولار، ذهب الفوز للجواد «سيودوا» لجورج تيرنروكليبر لوجيستكس، بإشراف المدرب ديفيد أوميرا، عقب أداء مشرف للحصان وللفارس دانييل تودهوب الذي نجح في قيادة «سيودوا» إلى تحقيق الفوز في زمن بلغ 1:35:54 دقيقة، وبفارق أنف، وحلّ بالمركز الثاني «إيبك هيرو» لعبدالله مناحي، فيما حلّ ثالثاً «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.